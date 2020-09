L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla composizione dei gironi di Serie C. Oggi verranno presentati i calendari a Firenze, appuntamento per le 17. A parte qualche colpo come Sicula Leonzio e Siena, la Serie C ha retto. La Sicilia perde un derby, ma ne conquista due prestigiosi. Anche se Palermo e Catania si sono sfidate anche a livello maggiore. In ballo c’è il ridottissimo spazio che porta al trono. Il Bari non scherza e non può permettersi di mancare l’obiettivo per due volte di fila.