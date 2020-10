Andrea Cittadino, attaccante del Bisceglie, è stato l’autentico eroe del match contro il Foggia. Infatti il centravanti ha realizzato una doppietta che è risultata decisiva per la vittoria in trasferta dei nerazzurri. L’edizione odierna di “Il Corriere dello Sport” fa il punto della situazione attraverso le parole dell’attaccante del Bisceglie.

L’attaccante ha realizzato 2 penalty, uno al 12′ e uno al 95′, che hanno portato il risultato sull’1 a 3 finale. Di seguito le parole di Cittadino: «Sinceramente non pesava tanto il pallone, perché sono abituato a battere i rigori. Ero tranquillo, forse favorito dallo stadio vuoto. La mia prima doppietta in carriera, sono felicissimo, la dedico alla mia famiglia, alla mia compagna, al mio procuratore».





Poi il pensiero va al Palermo: «Sarà una partita difficile, contro una squadra costruita per vincere, ma noi siamo una squadra difficile da affrontare. Non ci arrendiamo mai. Ci dispiace solo non avere i tifosi allo stadio».