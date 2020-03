L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” analizza quelle che sono le ipotesi più plausibili per il recupero del match rinviato. E’ stata avanzata una porposta, appoggiata anche dai rosanero, di utilizzare la data del 15, in cui ci sarebbe comunque stata una sosta, per recuperare la giornata saltata di oggi. Ma questa ipotesi, pare sia stata scartata: resta viva quella di una rimodulazione dei calendari a partire da domenica 22 marzo. Resta da sciogliere un nodo fondamentale: da quale giornata ripartire? Dalla 28^ facendo così andare di scena in big match contro il Savoia, oppure recuperare quelle non giocate? Di conseguenza il Palermo giocherebbe a Torre Annunziata il 29 e non più il 22. Di certo è che il qualsiasi data si riprenderà a giocare, sarà comunque a porte chiuse, vista l’ordinanza che viete le porte aperte ai tifosi fino al 4 aprile.