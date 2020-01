L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le trattative del giorno in Serie A. Ecco quanto riportato: “Il Cagliari, aspettando di ufficializzare il prestito dalla Juventus di Marko Pjaca (24), che nelle prossime ore risolverà le ultime formalità e volerà in Sardegna per le visite mediche e la firma dell’accordo di 18 mesi con il club rossoblù, sta chiudendo anche per Martin Satriano (18), seconda punta che in passato era finita nel mirino proprio dei bianconeri, del Napoli e pure del Chelsea. Uruguaiano sì, ma con passaporto italiano, è un attaccante dotato di una struttura fisica importante che riesce a coniugare con una discreta tecnica individuale. In patria, dopo le gare giocate con le giovanili del Nacional, in molti hanno rivisto in lui le movenze di Ibrahimovic, idea che è stata rafforzata dopo le amichevoli di questo inizio di 2020 con la prima squadra. Dopo Konig al Genoa, un altro potenziale crack è pronto ad arrivare in Italia.

SEMPLICI CONFERMATO. La Spal, che ha confermato la fiducia al tecnico Leonardo Semplici dopo il ko nel derby emiliano, aspetta di incassare l’ultimo sì di Iago Falque (30), che intanto ieri non è stato inserito nella lista dei convocati per il ritiro anticipato del Torino: sul giocatore c’è anche la Samp L’intesa di massima tra i due club era già stata sancita, mancava il sì del giocatore sul quale si erano registrate sirene arabe e degli emiri. Simone Zaza (28) invece è nel mirino del Villarreal. Il Parma, invece, sta lavorando per garantire a D’Aversa una soluzione offensiva in più dopo il ko di Roberto Inglese (28): Alessandro Matri (35) oggi al Brescia potrebbe diventare una soluzione last minute da provare a percorrere. DUE COLPI IN TRE GIORNI. La Fiorentina, intanto, aspetta l’arrivo del patron Rocco Commisso, atteso in Italia per mercoledì, in occasione del quarto di finale di Coppa Italia. Servono un difensore e un centrocampista, adesso si deve stringere: restano aperte le strade che portano a Juan Jesus (28), ma la Roma deve ridimensionare la richiesta, Edoardo Goldaniga (26) oggi al Genoa ma di proprietà del Sassuolo, Igor (21) della Spal e Fabio Pisacane (33) del Cagliari, seppure quest’ultimo più distaccato. Attenzione anche alle piste estere, con Walter Kannemann (28), argentino con passaporto comunitario del Gremio e Nicola Gavory (24), terzino sinistro dello Standard Liegi che può essere impiegato anche in mezzo al campo. Nel mezzo, il primo candidato resta Alfred Duncan (26), seguito a ruota da Francesco Cassata (22), entrambi di proprietà del Sassuolo, seguiti a ruota da Soualiho Meité (25) del Torino. In entrata il Sassuolo guarda con interesse a Gianluca Caprari (26) della Samp: la conferma è arrivata direttamente dal ds Giovanni Carnevali. «Stiamo parlando e facendo delle valutazioni».