L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul calciomercato del Bologna. Si cerca un terzino, anche se sul mercato non c’è molto. Ad esempio Federico Dimarco, in caso di addio all’Inter, preferirebbe andare a giocare nel Verona, mentre Yuto Nagatomo farebbe le corse per sbarcare a Casteldebole ma i dirigenti del Bologna non sono caldi soprattutto per quella che è la carta di identità del giapponese. Che di contro Sinisa prenderebbe volentieri. Poi in queste ultime ore si è offerto al Bologna anche il portoghese Fabio Coentrao, 31 anni, svincolato, trattato dal Parma nel corso del mercato estivo, ma né Sabatini né Bigon sono convinti di fare questa operazione.