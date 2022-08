L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie C.

Il Catanzaro si è assicurato l’esterno croato Mario Situm (30) dalla Reggina, la scorsa stagione in prestito al Cosenza, ex Spezia: contratto biennale. Al Pescara arrivano il difensore Riccardo Brosco (30) dal Vicenza, già con la squadra abruzzese fra il 2011 e il 2012, e l’attaccante slovacco Lubomir Tupta (24), che giunge dal Verona: potrebbe anche tornare il centrocampista Luca Palmiero (26) del Napoli. La Juve Stabia si appresta a definire la trattativa in entrata per il centrocampista Alberto Gerbo (32) ex Cosenza. La Turris ha affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra all’allenatore Pasquale Padalino (50): accordo fino al 30 giugno 2023 con opzione di rinnovo per un’altra stagione. Per il Foggia c’è il portiere Matteo Raccichini (22) ex Campobasso: a un passo il prestito del difensore Filippo Costa (27) dal Napoli. Alla Viterbese l’attaccante Alessandro Marotta (36) dal Modena.

La Fermana verso il portiere Nicola Borghetto (22) del Verona. Il Gubbio vicinissimo all’attaccante Lorenzo Di Stefano (19) della Reggina. Per l’Imolese il centrocampista Matteo Zanini (28) ex Paganese, l’attaccante Ognjen Stijepovic (22) dallo Spezia, il difensore Nicolò Milani (21) e l’ala destra Gianmarco De Feo (28), entrambi con la squadra rossoblù nella seconda parte della passata stagione. Al Piacenza il terzino Mattia Capoferri (21) dal Brescia: contratto fino al 30 giugno 2025. Il Cesena ha ceduto l’attaccante Dominik Frieser (28) al Tsv Hartberg che milita nella prima divisione austriaca. Al Pontedera il difensore Riccardo Martinelli (31) ex Viterbese. In prestito al Novara l’attaccante Camillo Tavernelli (23) dal Cittadella, alla Feralpisalò il portiere Filippo Neri (19) dal Venezia, al Renate il difensore centrale Matteo Angeli (19) dal Bologna. Hanno rinnovato la Virtus Francavilla con l’attaccante Leonardo Perez (32) fino al 2024, la Vis Pesaro con l’attaccante Niccolò Gucci (32) fino al 30 giugno 2026, il Padova con il portiere Mattia Fortin (19) fino al 30 giugno 2027, la Virtus Verona con la Cremonese per il prestito del difensore Stefano Cella (21) fino al 30 giugno 2023. L’Alessandria ha raggiunto l’accordo con il portiere Luca Liverani (33) ex Feralpisalò e avrà l’attaccante Youssouph Cheikh Sylla (24) a titolo temporaneo dal Pordenone.

È durata poco più di 6 mesi l’avventura al Cesena dell’esterno d’attacco austriaco Dominik Frieser (29): il club romagnolo l’ha ceduto a titolo definitivo al TSV Hartberg, serie A austriaca. Il Gubbio guarda ai giovani: Pasqualino Ortisi (20), centrocampista con trascorsi con Catanzaro e Fidelis Andria, è prossimo alla firma. Seguiti da vicino anche il jolly difensivo Cristian Fabrini (21), ex Campobasso, e l’attaccante della Samp Lorenzo Di Stefano (20). Ma il ds Mignemi ha messo gli occhi su Gianvito Misuraca (32), del Pordenone. Ufficiale il ritorno dell’attaccante Gianmarco De Feo (28) all’Imolese. Altre due operazioni attendono di essere ufficializzate: quelle per il centrocampista Matteo Zanini (28), ex Reggiana, e per l’attaccante Ognjen Stijepovic (23) dello Spezia. Tutti e tre si allenano già agli ordini di Antonioli così come il difensore Nicolò Milani (21). Andrea Arrighini (32) ha trovato l’accordo con la Pro Vercelli, pronta a riceverlo in prestito. In avanti la Reggiana pensa sempre a Samuele Spalluto (21), di proprietà della Fiorentina ma in prestito alla Ternana, e Adriano Montalto (34), in uscita dalla Reggina. Per la difesa contatti ben avviati col Bari per Marco Perrotta (28). Il Siena potrebbe cedere alla Vis Pesaro Matteo Ardemagni (35). In entrata resiste la pista Gianvito Pertica (22).