L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni del tecnico del Palermo Boscaglia:

«Sconfitta contro la Virtus Francavilla? Non si possono tollerare certi atteggiamenti. Spero che la squadra non sia stata così male da non accettare la sconfitta. Mi aspetto un Palermo col sangue agli occhi. Il Palermo ha un percorso che deve portarlo sempre più in alto».





Il Palermo deve rompere il tabù: non ha mai battuto un’avversaria che la sopravanzi in classifica.