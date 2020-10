L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul momento del Palermo. Sedute di allenamento blindate quelle che stanno accompagnando il club rosanero verso la trasferta di Bisceglie.

I concetti urlati da Boscaglia arrivano comunque fuori dal campo. Parla a muso duro, cercando di infondere fiducia e di tornare alle origini col 4-2-3-1.





La rosa viene giudicata al completo da Sagramola, ma non per il tecnico gelese che avrebbe sperato in un attaccante di peso e di maggiore qualità. La squadra sembra pagare anche la poca presenza in campo dei leader, che non avrebbero gradito il valzer della fascia di capitano.