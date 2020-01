L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le trattative del giorno in Serie B: “La sosta, evidentemente, spinge a scelte sofferte. E così, dopo Oddo giubilato a Perugia nonostante il sesto posto in classifica e la possibilità intatta di lottare per i play off e l’arrivo di Cosmi alla guida del Grifo con uno straordinario gesto di generosità dell’Uomo del Fiume, anche la Cremonese torna sui suoi passi. Ieri pomeriggio è arrivata anche l’ufficialità dell’esonero di Marco Baroni che non è riuscito a migliorare la condizione di una squadra costruita male in partenza. Toccherà nuovamente a Massimo Rastelli raddrizzare un campionato che rischia di finire malissino. Partiti con legittime ambizioni di primato dopo un mercato faraonico, i lombardi si sono incartati. Toccherà al tecnico napoletano rimettere insieme i cocci partendo da una classifica che parla chiaro: quartultimo posto in classifca ma a due vittorie dalla zona promozione.

AFFARI E TRATTATIVE. Continuano, intanto, le operazioni di mercato. Ieri, alla ripresa della preparazione dell’Ascoli, a fine seduta Matteo Ardemagni (32) ha rassicurato i tifosi presenti al Picchio Village: «Non vado via». E’ la sua volontà, ma il mercato spesso travalica le buone intenzioni e non si può fare a meno di pensare che, anche se lo scambio con Marcello Trotta (27) del Frosinone non è andato a buon fine, difficilmente l’attaccante continuerà ad essere il capitano bianconero. Il pressing del Vicenza è insistente. Il club veneto offre due anni e mezzo di contratto e pagherebbe il cartellino. Per quanto riguarda Nikola Ninkovic (25), la sua assenza all’allenamento di ieri è più di un indizio. Il suo passaggio al Bari è dato per imminente, lì ritroverà Vincenzo Vivarini che lo ha già allenato lo scorso anno all’Ascoli e in precedenza all’Empoli. La formula dovrebbe essere quella della cessione a titolo definitivo al Napoli che poi lo girerà in prestito semestrale al Bari (club anch’esso di proprietà della famiglia De Laurentiis) per una cifra vicina ai 2 milioni di euro. All’Ascoli, in realtà, interesserebbe anche una contropartita tecnica, che risponde al nome di Gennaro Tutino (23), ma l’attaccante, attualmente al Verona, sembra vicino all’Empoli nonostante un tentativo d’inserimento del Crotone che in alternativa valuta la possibilità di rilevare dal Benevento Samuel Armenteros (29) proposto anche al Frosinone per rilevare il cartellino di Krajnc. Per Alberto Gerbo (30) c’è anche il Livorno che vuole Niccolò Giannetti (28).

ALTRE INTESE. A proposito del Benevento, il ds Foggia valuta la possibilità di rilevare il cartellino di Luca Ranieri (20) di proprietà della Fiorentina. Si muove anche il Pescara. Il presidente Daniele Sebastiani e il ds Antonio Bocchetti sono a Milano. Ieri l’incontro col ds dell’Empoli Pietro Accardi per Stefano Moreo (26). Operazione al momento bloccata. Visto che il Pisa stringe per Luca Vido (22), i dirigenti abruzzesi avrebbero coluto provare per Andrea La Mantia (28), ma l’Empoli ha battuto tutti sul tempo ed ha chiuso un’intesa di massima con il Lecce convincendo l’attaccante ad abbandonare la A. La Salernitana ha chiuso l’intesa con il Brescia per Felipe Curcio (26). Attenzionato anche Ramzi Aya (29), centrale difensivo segnalato in uscita dal Pisa. Lamin Jallow (24) piace al Pescara. Ma non è esclusa una cessione all’estero. Sempre il Pisa può chiudere per il portiere Valdan Dekic (20) dell’Inter. A dettagli per Danilo Soddimo (32). Molto calda la pista che porta a Leonardo Sernicola (22). La Fiorentina ha ricevuto, invece, per Federico Ceccherini (27) offerte da Spal e Genoa”.