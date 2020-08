L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Stefano Bandecchi, presidente della Ternana: «Lucarelli? L’idea è nata dall’aver visto alcune partite del Catania, la squadra ha mostrato un gioco propositivo e aggressivo. Ci toccherà ancora il girone C dove ci sono le super corazzate Palermo, Bari, Catania, Trapani, Juve Stabia. Ci sono squadre che hanno fame e storia, si annuncia una B2. Sulla categoria resto scettico: serve una C nazionale a 22 squadre. Vorrei la mia squadra tra le prime 5-6 posizioni. Siamo in debito con la città, cercheremo di rimediare».