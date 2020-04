L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulla possibile ripresa della Seria A. Il piano è ripartire nel week end del 30-31 maggio. Castellacci, presidente dell’Associazione medici italiani di calcio, afferma: «Non sarà facile. Stiamo aspettando le linee guida della commissione Figc di mercoledì, ma temo che alcune direttive non sarà facile metterle in pratica soprattutto in serie B e C». «Sarà dura dopo due mesi senza neppure una partitella—racconta il Papu Gomez, capitano dell’Atalanta —. Non siamo abituati ai 30 gradi».