L’edizione odierna del “Corriere della Sera” parla delle previsioni riguardo al Coronavirus per le prossime settimane.

L’unica bussola – scrive il quotidiano – saranno i numeri. Due in particolare: il valore dell’Rpt, cioè la percentuale di nuovi contagiati su tampone effettuati, e l’Rt, l’indice di trasmissione.





In ogni caso, resterà la divisione dell’Italia in tre fasce, sarà mantenuto il divieto di assembramento e quello di spostamento tra regioni per le zone “rosse”. «La priorità ora è mettere in sicurezza sul piano sanitario il Paese. E’ presto per parlare di Natale che dovrà comunque essere prudente e coscienzioso» – ha detto il ministro Boccia.