L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulle regole da rispettare nella Fase 2. Chi non le rispetta rischia la chiusura o la sospensione della licenza. La raccomandazione per i negozi è sanificare vestiti e scarpe che saranno provati dai clienti e non acquistati. Ma i vertici della categoria non ne vogliono proprio sentirne parlare, sia per i costi dei macchinari che per il rischio di rovinare i capi. Dai parrucchieri si potrà andare solo su appuntamento: il rapporto tra personale e cliente dovrà essere di uno a uno. E’ possibile che la pulizia possa essere obbligatoria anche più di due volte al giorno. I dispenser dovranno essere all’ingresso e vicino le casse. Obbligatorio per tutti indossare mascherine e guanti.