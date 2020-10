L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sull’emergenza Coronavirus nelle carceri italiane.

Sono già 150 i detenuti trovati positivi al virus in 41 istituti: 71 solo a San Vittore e Milano, 55 a Terni, altri 12 a Benevento.





Due giorni fa sono stati presi provvedimenti per limitare la diffusione del contagio anche nei penitenziari. A beneficiarne saranno circa 2 mila detenuti attualmente in semilibertà che la sera potranno dormire a casa senza rientrare in cella e almeno 3 mila detenuti comuni.