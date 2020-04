L’edizione odierna del “Corriere della Sera” riporta le dichiarazioni di Alessandro Vespignani, fisico informatico e direttore del Laboratory for the modeling of biological and Socio-technical Systems alla Northeastern University di Boston: «La curva dell’Italia è in frenata e sta cominciando la discesa. Non è il momento di rilassarsi, dobbiamo insistere. Non possiamo illuderci di tornare alla normalità a giugno o luglio. Dovremo essere in grado di mantenere le cautele necessarie di distanza sociale. Per un lungo periodo viaggiare non sarà più come prima».