L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulla questione dei congiunti nell’autocertificazione. Chi va a visitarli non dovrà indicare le loro generalità e le forze dell’ordine non potranno chiederle. Nei prossimi giorni, verrà pubblicata una Faq per ribadire che rimane vietato trasferirsi nelle seconde case, anche se si trovano nella regione di residenza. Il governo dovrà chiarire nelle prossime ore chi sono i congiunti ai quali si può andare a fare visita.