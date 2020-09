«Ho parlato con Boscaglia e ho sentito che è un grande allenatore, da come parla, ma devo conoscerlo per bene. Negli anni passati ho visto le sue squadre, è molto forte. Il mister cura molto i dettagli. Sono contento perché così posso migliorare sulla fase difensiva». Queste le parole di Niccolò Corrado, nuovo terzino del Palermo, in conferenza stampa.