Patrizia Saviozzi, 55enne di Pisa, è stata multata con più di 700 euro perché trovata fuori casa insieme al fratello, mentre andava a ritirare un pacco di aiuti alimentari per il nipotino: «Soffro di attacchi di panico e di diabete – ha raccontato Patrizia al Tirreno – ho chiesto a mio fratello di accompagnarmi per sentirmi più sicura. Non ero in giro per divertirmi, andavo a prendere alimenti necessari per mio nipote».