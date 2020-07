Coronavirus: venditore ambulante positivo viaggia in bus e viola la quarantena. Denunciato

La necessità di lavorare per poter sopravvivere talvolta fa compiere gesti sconsiderati, che possono rappresentare un danno anche per le vite altrui. È questo il caso che vede coinvolto un venditore ambulante cittadino del Bangladesh che, spinto dal bisogno di provvedere al proprio sostentamento, pur essendo positivo al Covid-19, ha violato la sorveglianza domiciliare per recarsi a lavorare sulla spiaggia di Sabaudia. Stando a quanto riportato “Fanpage.it”, l’Asl di Latina è al lavoro per registrare i passeggeri che hanno viaggiato sul bus Cotral delle 8.50, che copre la tratta Priverno-Fossanova-Sabaudia. Chiunque sia stato a bordo del mezzo è pregato di contattare il numero verde per l’emergenza Covid, 800.118.800, per essere sottoposto al tampone. L’uomo intanto è stato denunciato per aver violato le disposizioni sanitarie.