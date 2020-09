Oltre la metà dei dipartimenti francesi, secondo quanto riporta “Repubblica.it”, è ormai dichiarato in “zona rossa” per allerta coronavirus.

In particolare, 50 dipartimenti corrispondenti alla maggioranza del territorio nazionale sono stati dichiarati in “zona di circolazione attiva del virus”. Gli Stati Uniti invece si avvicinano a 200mila vittime (199.509) per Covid. Intanto il segretario alla salute di Donald Trump e un membro chiave della task force sul coronavirus della Casa Bianca hanno difeso la gestione dell’amministrazione della crisi.