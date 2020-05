Secondo il New York Times il presidente americano starebbe per chiudere gradualmente il gruppo di lavoro guidato da Pence. Donald Trump ha intenzione di chiudere gradualmente la task force anticoronavirus considerando esaurito il suo compito. Lo riporta il New York Times citando fonti dell’amministrazione federale che starebbero già comunicando la decisione allo staff e ai membri del gruppo, guidato dal vicepresidente Mike Pence e composto da super esperti come il virologo Anthony Fauci e l’immunologa Deborah Birx. Non è chiaro se l’attuale task force sarà rimpiazzata da un altro gruppo di lavoro.