Secondo quanto riportato dalla BBC nel corso del meeting previsto domani tra i club di Premier League non si voterà per giocare o meno su campi neutri. Lo spinoso tema dovrebbe essere spostato più avanti. Si ricorda che per essere approvata, la proposta dovrà avere almeno 14 voti favorevoli su 20. E sono già sei i club contrari, col Brighton capofila. Si attende il discorso di Boris Johnson previsto entro la serata, di conseguenza si valuteranno i criteri di sicurezza da prendere. La riunione di domani, informa l’emittente, riguarderà la proroga dei contratti dei giocatori a scadenza.