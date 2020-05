In Portogallo tre giocatori sono risultati positivi al coronavirus. Si tratta di giocatori del Vitoria Guimaraes. La squadra è stata testata cinque giorni fa. Non è stata resa nota l’identità dei tre calciatori, tutti asintomatici e che ora osserveranno un periodo di quarantena mentre il resto della squadra proseguirà gli allenamenti individuali. Il Governo, nei giorni scorsi, ha dato il via libera alla ripresa del campionato portoghese, che avverrà il 30 maggio.