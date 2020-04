L’idea che ha in mente la Uefa sarebbe quella di far disputare la finale di Champions nell’ultimo sabato di agosto, precisamente il 29. L’atto conclusivo, prima della pandemia Coronavirus, era in programma all’Ataturk di Istanbul per il 30 maggio ma la situazione attuale ha completamente stravolto lo scenario. L’ipotesi della data è stata avanzata dal “Telegraph” che ha anche calendarizzato la finale di Europa League: potrebbe disputarsi tre giorni prima, ovvero il 26 agosto. I quarti di finale di Champions si giocherebbero il 28 e 29 luglio, ma prima si dovrebbe completare il quadro delle 8 squadre finaliste dal momento che bisogna ancora disputare le gare di ritorno degli ottavi di finale Juventus-Lione (0-1 all’andata), Manchester City-Real Madrid (2-1), Bayern Monaco-Chelsea (3-0) e Barcellona-Napoli (1-1). “Ulteriori comunicazioni – spiega la Uefa in un comunicato – saranno effettuate, se necessario, dopo la riunione del Comitato esecutivo”.