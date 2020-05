Come riportato da “IlCorrieredellumbria” dopo una riapertura soft lunedì, ieri sono stati segnalati numerosi comportamenti in violazione delle normative del dpcm del 26 aprile. Assembramenti, partite a carte, esercizi sportivi sulle attrezzature fisse. Blitz della polizia locale di Perugia in parchi e aree verdi. Durante i controlli del mattino le pattuglie hanno verificato che al percorso verde c’erano numerose persone sedute su tavoli e panchine. Sono stati fatti sgomberare e sono state delimitate le strutture. Dove carenti, gli agenti hanno provveduto a delimitare e rendere inaccessibili sia le attrezzature per fare sport sempre lungo il percorso verde e in altri parchi, sia i giochi per bambini.