Il numero di morti per Coronavirus nel mondo ha superato quota 625mila, secondo il bilancio tenuto dalla Johns Hopkins University. Il Paese con il più alto numero di decessi restano gli Stati Uniti con oltre 143mila vittime, seguito da Brasile (quasi 83 mila) e Regno Unito (più di 45mila). Nuovo record oggi in particolare in Florida dove si sono contati altri 173 morti per Covid e 10.249 contagi che hanno portato il totale rispettivamente a 389.868 casi e 5.518 decessi.