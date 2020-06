Con una nota congiunta, infatti, Federazione e Lega hanno annunciato che, su tutti i campi, verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime del Covid-19.

“Entrambe le organizzazioni – si legge nel comunicato – hanno raggiunto un accordo per rendere un omaggio sincero durante questa stagione a tutti coloro che ci hanno lasciato a causa della pandemia, così come le loro famiglie. Ecco perché da questo mercoledì, nella ripresa con Rayo Vallecano-Albacete Balompié , come negli altri incontri di LaLiga Santander e LaLiga SmartBank, nonché nei Play Off per la promozione di LaLiga Santander e Segunda B, il mondo del calcio ricorderà i defunti per sessanta secondi di lutto prima dell’inizio delle partite”.