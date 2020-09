Questi momenti condivisi con le persone care, secondo Sileri, potrebbero diventare pericolosi.

“Gli ospedali nei mesi scorsi sono stati amplificatori della diffusione del virus adesso non succede perché ci sono dei protocolli come nelle Rsa. Invece sono molto più preoccupato dai pranzi della domenica in famiglia e dalle cene con amici. Molte persone pensano che il virus non se lo sono preso, questo è un errore che non dev’essere commesso. Il rischio di avere casi d’importazione è elevato. Servirebbe una strategia più ampia, non solo dell’Italia nei confronti della Francia ma una visione dell’intera Europa per dare delle linee definite” ha spiegato Sileri a “InBlu Radio”.

Un altro avvertimento arriva da Anthony Fauci, immunologo americano, che ha invitato gli italiani a mantenere la massima prudenza per la riapertura delle attività economiche.