«E’ verosimile che ci sarà un’Italia con più zone rosse e arancioni».

Sono le parole del viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, riportate da “Tgcom24”, mentre si attendono le decisioni dalla cabina di regia per l’emergenza Covid.





«Abbiamo una situazione per cui i posti letto aggiuntivi per il coronavirus in varie Regioni sono saturi – spiega -: il 34% in terapia intensiva, di cui il 90% dei posti Covid. Quindi non avremo retrocessioni verso colori più chiari».