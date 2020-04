In merito all’emergenza Coronavirus, per il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri un ritorno a una vita normale – o almeno simile a quella prima dell’esplosione della pandemia – avverrà “dopo Pasqua solo se calano i contagi” ma “bisognerà convivere con il virus e con il distanziamento sociale fino al vaccino”. “Dovremo investire in educazione, abituarci all’uso delle mascherine, che sono in arrivo. Ne serviranno milioni”.