Secondo quanto si apprende dall’agenzia di stampa, “Dire”, Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri (M5S), è intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta‘, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Su Astrazeneca. “Decisione geopolitica? Il dubbio può venire, ma la scelta è stata su base clinica. L’evidenza di alcuni casi in Germania e un’analisi oggettiva del rischio ha portato a suggerire lo stop, poi il resto è stato molto precauzionale, forse più di medicina difensiva. Nel momento in cui hai tutti i Paesi che bloccano è chiaro che diventa un effetto domino e si decide uno stop temporaneo, sono sicuro che oggi ripartirà la vaccinazione con Astrazeneca. I casi in questione sono un numero estremamente esiguo, pensate invece a quante persone si ammaleranno e moriranno a causa delle centinaia di migliaia di dosi che non sono state somministrate in questi giorni”.





Sull’efficacia di Astrazeneca. “Quando si parla di efficacia va vista la capacità del vaccino di ridurre la mortalità e la malattia e i vaccini su questo sono equivalenti. Se tu rifiuti di fare il vaccino Astrazeneca non puoi scegliere di farne un altro, poi dovrai rimetterti in fila e non è detto che non ti ricapiti sempre con Astrazeneca, salvo che, facendo l’anamnesi, il medico decida che per il tuo stato di salute sia necessario farne un altro. Io non mi sono vaccinato perché non sto esercitando la mia professione come medico e docenti, ho espresso la mia disponibilità a vaccinare per aiutare nei centri vaccinali. E’ evidente che se si dovesse ripartire con Astrazeneca e la mia vaccinazione potesse essere d’aiuto per dare fiducia ai cittadini, io non avrei alcun dubbio nel fare il vaccino per primo”.