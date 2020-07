Sono 5 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore (2.819 i tamponi), come riporta l’ultimo bollettino del Ministero della Salute. Stando a quanto riferito da “Gds.it”, si tratta di 4 persone in provincia di Catania legati ai due cluster del capoluogo etneo e di Misterbianco ed un nuovo caso in provincia di Ragusa che riguarda un migrante originario del Bangladesh sbarcato nei giorni scorsi. Nel bollettino nazionale non sono inseriti i 5 casi riscontrati presso il reparto di reumatologia dell’ortopedico di Ganzirri a Messina. Salgono così a 3.158 i casi totali. Rimangono 10, nella nostra isola, le persone ricoverate in ospedale, 3 in terapia intensiva, mentre salgono a 150 le persone in isolamento domiciliare. Attualmente sono 163 gli attuali positivi mentre rimangono fermi i decessi: 283. In totale, i guariti sono 2.712.