Nessun nuovo contagiato, nessun decesso e quattro guariti. L’ultimo bollettino del ministero della Salute conferma il trend positivo per la Sicilia. Per il quarto giorno di fila i reparti di terapia intensiva dell’Isola rimangono vuoti. Attualmente in Sicilia ci sono sei persone ricoverate in ospedale per il Covid-19 e 118 in isolamento domiciliare, quattro in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1916 tamponi.