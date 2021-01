Coronavirus 31 gennaio – Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, sabato 31 gennaio.

Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 716 e il totale da inizio epidemia sale così a 136.103.





I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 32.850 (si contano anche i tamponi rapidi). Attualmente positive sono 42.289 persone. Trentacinque nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 3.478.

I guariti ammontano invece a 90.336, +1.260 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 1.325 pazienti sono ricoverati con sintomi, 206 persone sono in terapia intensiva (-2).

Coronavirus 31 gennaio: i dati in Italia (in aggiornamento)

• Attualmente positivi: 463.352

• Deceduti: 88.279 (+421)

• Dimessi/Guariti: 1.990.152 (+16.764)

• Ricoverati: 22.316 (-351)

• di cui in Terapia Intensiva: 2.218 (-52)

• Tamponi: 32.453.362 (+298.010)

Totale casi: 2.541.783 (+12.715, +0,5%)

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.