Brutte notizie per l’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove ci sono 16 positivi al Coronavirus.

Secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia” , fortunatamente i 16 ad aver contratto il virus sono asintomatici. Di seguito la nota dell’Asp che fa il punto della situazione:





“I pazienti sono stati immediatamente posti in isolamento e trasferiti nel reparto di Medicina-Covid, mentre gli ambienti interessati sono già stati sottoposti a sanificazione come da protocollo. Dall’inizio del mese di novembre, sono stati individuati 16 casi di positività al Covid-19 tra medici ed infermieri, sul totale di circa 850 dipendenti. I sanitari sono asintomatici o paucisintomatici e si trovano in quarantena presso i propri domicili”.