L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, ciò nonostante il 4 maggio molto probabilmente terminerà il lockdown. Secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia” ci saranno delle nuove regole nella fase 2 per le consegne a domicilio, infatti sarà obbligatorio il Pos e ovviamente l’uso di mascherine e loghi di riconoscimento. Questo è ciò che ha comunicato il dipartimento di Protezione Civile della Sicilia, di seguito quanto scritto nella circolare: ” Il personale dovrà anche essere munito di mascherina chirurgica‚ di guanti monouso‚ di occhiali di protezione oppure di occhiali a mascherina o di visiera. Se non si sia concordato tra le parti di effettuare il pagamento alla fine di un periodo prestabilito‚ questo dovrà avvenire attraverso l’uso di POS e touchless. Se si dovesse provvedere al pagamento in contanti questo dovrà avvenire nel rispetto della distanza minima di un metro tra i soggetti e senza alcun contatto diretto tra e parti”.