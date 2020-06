Solo due nuovi casi di Coronavirus in Sicilia e boom di guariti. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Questo è quanto recita il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, in merito all’emergenza Coronavirus, riportato da “Gds.it”. Arriva però un piccolo campanello d’allarme in Italia per le terapie intensive: dopo 76 giorni consecutivi di diminuzione, oggi sono 5 più di ieri, 168 totali.