Si allunga l’elenco dei medici morti in Italia per il coronavirus. Il bilancio della Fnomceo, secondo quanto riporta “Tgcom24”, segnala 51 decessi. Le ultime vittime si registrano a Napoli, dove ha perso la vita Maurizio Galderisi, cardiologo e professore di Medicina Interna all’Università Federico II, 65 anni, e a Pesaro, città in cui e’ morto Leone Marco Wischkin, 71 anni, medico internista. Prima di lui hanno perso la vita tre dottori di Piacenza, due medici di medicina generale, il 74enne Abdel Sattar Airoud e il 73enne Giuseppe Maini, e il pediatra Luigi Rocca, 93 anni.