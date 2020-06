Il Coronavirus non è stato ancora debellato definitivamente in Italia, infatti ci sono numerosi focolai in tutta la penisola. Tra quelli che fa più paura c’è quello della Bartolini, dove secondo quanto riporta “Fanpage.it” sono circa 64 i positivi al Covid-19, 47 dipendenti e 17 parenti e familiari. Fortunatamente soltanto 6 sono sintomatici e 2 ricoverati, i restanti sono tutti asintomatici. Purtroppo però i casi non sono solo alla Bartolini, ma anche alla Dhl e Tnt.