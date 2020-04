Come riportato da “Teleclubitalia” è stata scoperta una palestra in attività nonostante i divieti da coronavirus. Ieri mattina gli agenti del commissariato Arenella di Napoli hanno notato in via Onofrio Fragnito due persone in tenuta ginnica che si intrattenevano presso l’ingresso secondario di una palestra. Hanno dunque deciso di seguirli e di entrare nello stabile. Gli agenti hanno fatto la scoperta mentre erano impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza da COVID-19. All’interno dell’edificio, i poliziotti sono entrati in una sala attrezzi. Qui c’era una terza persona in abbigliamento sportivo che, alla loro vista, ha spento un tapis roulant.