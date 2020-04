Anche ristoranti e pub di Palermo aderiscono a #RisorgiamoItalia. Secondo quanto riporta “Palermotoday.it”, martedì 28 aprile alle 21 in punto verranno aperte simbolicamente tutte insieme migliaia di attività di ristorazione in una protesta silenziosa e pacifica per esprimere la volontà di tornare in piena attività. Le adesioni sull’evento Facebook crescono di minuto in minuto, sulle vetrine e sui prospetti di ogni locale sarà visibile un cartello di unione ed esortazione nonché messaggi, fotografie e video per sensibilizzare l’opinione pubblica. La mattina del giorno successivo, mercoledì 29, una piccola delegazione di ristoratori dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, consegnerà al Comune le chiavi delle attività al primo cittadino «perché – dicono – le rovesci sul tavolo del Governo».