Fernando Sanz, figlio dell’ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz, ai microfoni di “Telecinco” ,ha lanciato un appello, riportato da “TMW”, affinché si ritrovi la salma del padre recentemente scomparso a causa del Coronavirus. La Spagna, come l’Italia, sta affrontando un’emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio tutto il sistema sanitario e mandando al collasso le istituzioni funerarie specialmente nella capitale a causa dell’elevato numero di decessi. Un caos in cui anche la salma dell’ex numero uno madrileno è finita venendo smarrita mentre stava per essere trasferita all’Escorial per la cremazione. Per questo Sanz jr, a nome della famiglia, ha chiesto aiuto per ritrovare il feretro e poter procedere con la cremazione.