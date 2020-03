A confermarlo è stato Pedro Ramos, segretario regionale della Saluta e della Protezione civile, che ha spiegato in una conferenza stampa che Cristiano Ronaldo e le autorità sanitarie di Madeira si sono già accordate. La procedura per il trasporto e l’installazione degli impianti è già in corso. Cristiano Ronaldo non dimentica la sua terra d’origine e, come rivelato da “A Bola”, donerà 5 impianti per la terapia intensiva all’ospedale locale di Madeira, isola dove è nato l’attaccante della Juventus.