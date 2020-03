La polizia locale di Roma, nell’ambito dei controlli circa le prescrizioni per contenere il Coronavirus, ha disposto i controlli per tutte le auto a circolazione, previo incolonnamento, e non più solo verifiche a campione. La nuova modalità dei controlli scatterà domani “e fino a nuova diversa disposizione”. “I veicoli devono essere tutti accodati e sottoposti al controllo, la eventuale fila di vetture deve interrompersi solo in presenza di evidente situazione di pericolosità per la sicurezza della circolazione”, si legge nel testo di una dei queste circolari.