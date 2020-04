In collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia, la trasmissione in onda su Rete4, Matteo Renzi non ha risparmiato critiche all’esecutivo presieduto da Giuseppe Conte. E non è certo una novità, anzi in questo il leader di Italia Viva si sta mostrando coerente. Queste alcune sue parole: “Mi piace essere chiaro, il governo sta sbagliando perché non può decidere al posto delle persone chi vedere e chi no. Se il governo stabilisce che si può uscire di casa con mascherina, guanti, amuchina e distanziamento sociale, poi chi vado ad incontrare sono fatti miei. Siamo alla follia, non si può entrare così prepotentemente nella vita delle persone”. Per Renzi sarebbe molto più semplice dire che “devi indossare la mascherina e avere tutti gli strumenti per garantire la non diffusione del virus”, mentre la storia dei congiunti la definisce “una barzelletta che non fa ridere”.