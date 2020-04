Nel Regno Unito anche Michael Gove, numero tre del governo, cancelliere del ducato di Lancaster e ministro dell’Ufficio di Gabinetto, è da oggi in auto-isolamento precauzionale a casa non perché contagiato in prima persona, ma perché un familiare ha manifestato sintomi compatibili con il Covid-19. Lo riferisce la Bbc. L’isolamento di Gove colpisce una figura chiave dell’esecutivo Tory proprio mentre il premier Boris Johnson è ricoverato in terapia intensiva per il coronavirus.