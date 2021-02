Secondo la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’integrazione del piano vaccini anti-Covid proposta dal ministero della Salute presenta “alcune criticità” e risulta “in questa fase di difficile applicazione per la carenza delle dosi di vaccino disponibili.

Secondo quanto riporta “Tgcom24”, in un documento viene suggerita la possibilità di usare Astrazeneca anche per gli over 55 senza patologie e di verificare la disponibilità sul mercato di ulteriori vaccini.