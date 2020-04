L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, i dati sono sempre più drammatici. Pochi minuti fa, il sindaco di Carini, Monteleone, ha comunicato che c’è il primo positivo al Covid-19 a Carini. Di seguito la nota del primo cittadino riportata da “Ilcarinese.it”:

“Pochi minuti fa il dirigente responsabile dell’Asp di Carini ci ha comunicato il primo caso di positività da Coronavirus nel nostro territorio comunale.

Trattasi di un nostro concittadino ritornato dall’estero lo scorso mese di marzo e che aveva fatto le comunicazioni ;come da ordinanze vigenti; dichiarando di essersi messo in quarantena. Ho preso contatti con il nostro concittadino, riscontrato positivo all’esito del tampone che è stato praticato dalla locale ASP al termine della quarantena, e mi ha riferito che le sue condizioni di salute sono buone. L’ho avvertito,pertanto, di continuare a rimanere a casa isolato e di invitare in via precauzionale all’autoisolamento tutti i familiari e conoscenti che ha eventualmente incontrato. Ho anche avvertito il locale comando della polizia municipale per adottare i provvedimenti di competenza.

Cari concittadini, non dobbiamo farci prendere dallo sconforto ma mantenere il sangue freddo.

Se abbiamo rispettato e continuiamo a rispettare le regole che ci sono state imposte non abbiamo nulla da temere.

DOBBIAMO LIMITARE OGNI SPOSTAMENTO IL PIÙ POSSIBILE, NON ESISTONO PIÙ SCUSE .

Sono certo che tutti possiamo fare dei sacrifici, rinunciare a quel prodotto che ci piace e che ci siamo dimenticati di acquistare, così come evitare di andare fuori Comune per comperare qualcosa che qui non si trova.

Solo con lo sforzo di TUTTI possiamo risolvere quest’emergenza.

Questo è il momento di dimostrare che siamo persone civili e coscienziose, che tengono alla propria salute e a quella dei loro cari e dell’intera comunità carinese

Auguro a tutti una Buona Pasqua che sia una Pasqua di riflessione e RISPETTO VERSO NOI STESSI E VERSO IL PROSSIMO”.