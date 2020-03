Il ragazzo italiano di 19 anni deceduto a Londra nei giorni scorsi è risultato positivo al coronavirus nel tampone post mortem. Luca Di Nicola, questo il suo nome, è deceduto lo scorso 24 marzo al North Middlesex Hospital di Londra dove era stato ricoverato per una polmonite, dopo che per giorni aveva avuto la febbre molto alta e una forte tosse. Stando a quanto riferito da “Notizie.it”, nessuno però ha pensato di sottoporre il 19enne al tampone per verificare la positività o meno al Covid-19, così le sue condizioni si sono aggravate velocemente, fino alla morte.