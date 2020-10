Un giovane di 21 anni ha aggredito gli agenti di polizia che lo hanno multato per 400 euro a causa della mascherina non indossata. E’ accaduto in Lungo Po Cadorna, una delle vie della movida di Torino.

Secondo quanto riportato da “Repubblica.it” lo stesso si è rifiutato di indossare la mascherina dietro disposizione dei poliziotti, che in seguito gli hanno inflitto la multa.





Il giovane, però, ha iniziato ad inveire contro gli agenti cercando di aggredirli, rimediando in cambio una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.